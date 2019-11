M5s Terni, consiglieri si dimettano

"Ferma condanna" alla scelta del consigliere comunale di Terni, Marco Cozza, passato dal M5s alla Lega, ma anche della collega Patrizia Braghiroli, al gruppo misto nelle scorse settimane, arriva dal Meetup grillini ternani, che chiede ai due le "immediate dimissioni dal ruolo di consiglieri".

"Apprendiamo dalla stampa - scrive in una nota l'organismo pentastellato - e contestualmente da un breve messaggio dello stesso Marco Cozza del suo passaggio alla Lega: riteniamo questo comportamento lesivo e scorretto nei confronti di migliaia di persone del M5s di Terni che alle amministrative del 2018 hanno votato la nostra lista e quel determinato candidato in quanto candidato del M5s. Se Marco Cozza intende fare un nuovo percorso politico con la Lega, che si dimetta, e si ricandidi con quel partito alle prossime elezioni". Lo stesso viene chiesto alla Braghiroli, dalla quale il Meetup pretende "che si dimetta in primis dal ruolo di vice-presidente del consiglio comunale".