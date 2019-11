Guidi a Foligno con Planet earth

Ultimi appuntamenti per la stagione concertistica degli Amici della musica di Foligno con l'atteso concerto del pianista folignate Giovanni Guidi, con "Planet earth", Piano solo tour, all'auditorium San Domenico domenica 24 novembre, alle 17.

Nel 1985 l'artista ha debuttato a soli 19 anni con Enrico Rava, cominciando così a conquistare e platee internazionali e a registrare per etichette quali Cam Jazz e la blasonata Ecm.

Leader di vari ensemble e progetti di ricerca musicale, Guidi si esibisce nei più importanti festival e teatri del mondo. Di recente il tour mondiale con Fabrizio Bosso & The Revolutionary Brotherhood che diventerà anche un album. Jazzista "intimo e raccolto - sottolineano gli organizzatori dell'appuntamento folignate -, scarno e sontuoso, lirico e dissonante, sensuale ed ironico, Guidi affronta la dimensione del pianoforte per esprimere appieno la sua inventiva e la sua poliedrica personalità".