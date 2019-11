Dodi Battaglia per Foligno in musica

Lo storico chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia (23 novembre) e Giorgio Montanini (23 gennaio 2020), con la sua comicità irriverente, sono i primi due nomi annunciati per il nuovo cartellone di 'Foligno musica'.

Nel corso della conferenza stampa per presentare il nuovo programma, è stato ricordato il successo della precedente stagione. All'Auditorium San Domenico si comincerà quindi sabato 23 novembre (ore 21.15) con Dodi Battaglia a Foligno per una data del tour Perle, dal nome del suo ultimo album solista, un percorso musicale che rilegge la sua carriera e che copre diversi generi, dal pop al progressive al pop sinfonico e power pop.

Il 2020 si aprirà poi il 23 gennaio (ore 21.15) con lo spettacolo di teatro comico dal titolo 'Come Britney Spears' di e con Giorgio Montanini e la partecipazione dell'attore Francesco Montanari e di Alessandro Bardani, artefici di un opening dello spettacolo.