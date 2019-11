Vaccinazioni personale ospedale Terni

Al via all'ospedale di Terni la campagna antinfluenzale, rivolta gratuitamente a tutto il personale, in particolare quello medico e sanitario di assistenza, e a tutti i donatori di sangue. L'obiettivo è contenere il contagio del virus influenzale anche negli ambienti ospedalieri, che devono assicurare la continuità dei servizi, prevenire temibili complicanze nei soggetti più vulnerabili, malati o immunodepressi.

"Dall'anno scorso la vaccinazione viene offerta gratuitamente anche ai donatori di sangue - spiega il dottor Augusto Scaccetti, direttore del servizio immunotrasfusionale (Sit) di Terni - per contribuire a ridurre il fisiologico calo di sangue che puntualmente si verifica nei primi mesi dell'anno, durante il picco dell'epidemia influenzale, che in passato ha richiesto anche l'attivazione del sistema di compensazione a livello regionale e nazionale".