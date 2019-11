Iraq: Tesei,vicini a militari e famiglie

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "Esprimo solidarietà ai nostri militari feriti nel vile attentato in Iraq e vicinanza alle loro famiglie in questo momento di profonda apprensione. Il pericolo del terrorismo islamico resta alto e pertanto l'impegno nel debellarlo deve restare massimo".

Lo afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in qualità di presidente della Commissione Difesa in Senato.