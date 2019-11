Inaugurata scuola Scarpellini Foligno

Dopo due anni di interventi di ristrutturazione, in seguito al sisma è stata inaugurata la scuola "Scarpellini" di Foligno.

"Siamo qui - ha detto il sindaco, Stefano Zuccarini - per dimostrare la vicinanza dell'amministrazione comunale e ora questo istituto sarà più sicuro".

L'assessore all'istruzione, Paola De Bonis, ha sottolineato che "la scuola è rinnovata ed è più luminosa di prima. Qui si sono formati tanti giovani ma è una scuola proiettata verso il futuro".

All'incontro presenti, tra gli altri, il vicesindaco Riccardo Meloni, gli assessori Michela Giuliani e Marco Cesaro, è intervenuta la dirigente scolastica, Federica Ferretti, ringraziando le istituzioni per gli interventi realizzati.