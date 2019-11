Allarme per valigia ma è vuota

Sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri provenienti da Perugia per ispezionare il contenuto di una valigia sospetta che, giovedì poco dopo le 7, è stata rinvenuta all'interno di una cabina telefonica di via Primo Maggio, nel centro di Terni. Il trolley è poi risultato vuoto.

In attesa degli accertamenti degli artificieri i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile ternano hanno deciso di interdire il traffico nell'area, vietare l'ingresso di alunni e personale in una scuola primaria che si trova a ridosso della cabina telefonica, al momento ancora chiusa, ed evacuare il vicino liceo classico Tacito. L'allarme è cessato poco dopo le 10, quando gli studenti hanno potuto fare rientro in classe e la viabilità è stata riaperta.