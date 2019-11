Ospedale Terni avanguardia su infezioni

(ANSA) - TERNI, 5 NOV - L'ospedale di Terni si conferma all'avanguardia nella lotta alle infezione e nel contrato all'antibiotico-resistenza: la dottoressa Beatrice Tiri, infettivologa e borsista presso la struttura di Stewardship antimicrobica dell'azienda ospedaliera, si è infatti aggiudicata il primo premio nell'ambito del concorso promosso da Pfizer in infettivologia per medici specializzandi e specialisti in malattie infettive, microbiologia e virologia, chirurgia generale e toracica, medicina interna e anestesia e rianimazione di età inferiore ai 45 anni.

Il riconoscimento, ottenuto grazie ad un elaborato che spiega l'attuazione del programma di Antimicrobial stewardship nelle unità di Terapia intensiva, le è stato consegnato a Roma nel corso dell'evento conclusivo Share- Sharing hospital anti-infective real-life experiences.