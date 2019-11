Congratulazioni Romizi per arresti droga

(ANSA) - PERUGIA, 2 NOV - Il sindaco Andrea Romizi, a nome dell'intera amministrazione comunale di Perugia, esprime "le sue più vive congratulazioni al Corpo dei carabinieri ed alla Procura della Repubblica di Perugia per l'importante operazione antidroga portata a termine nelle ultime ore".

Una "brillante e massiccia operazione - sottolinea - che conferma per l'ennesima volta la straordinaria professionalità dei componenti delle forze dell'ordine e l'attenzione da loro rivolta al territorio con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei nostri concittadini. Questa operazione, che ha richiesto uno sforzo importante, è frutto di un lungo e minuzioso lavoro di indagine, avviato diversi anni fa e che oggi trova il meritato compimento. Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare a stretto contatto con tutti i Corpi delle forze dell'ordine per cercare di riqualificare le aree oggi in sofferenza e per restituire ai nostri concittadini luoghi sicuri, piazze, vie, parchi, da destinare alla socializzazione".