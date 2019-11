Complimenti Tesei per operazione Cc

(ANSA) - PERUGIA, 2 NOV - "Voglio rivolgere i miei complimenti, anche come presidente della Commissione Difesa del Senato, al personale del Comando provinciale dei carabinieri di Perugia, agli organismi di polizia nazionali e internazionali, alla Procura e alla Direzione distrettuale antimafia perugina, per aver condotto una lunga e complessa operazione che ha portato a sgominare un'organizzazione di trafficanti internazionali di droga": lo afferma in una sua nota la neo-eletta presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"La loro puntuale azione - sottolinea Tesei - ha portato a numerosi arresti e al sequestro di un enorme quantitativo di stupefacenti, evitando così che venisse immesso sul mercato.

Ancora una volta l'Arma, e tutti gli attori coinvolti, si sono dimostrati esempio di professionalità nello svolgimento del loro ruolo di controllo, difesa e garanzia del territorio. Per questo gliene siamo profondamente grati".