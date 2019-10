Chiesa Madonna Grazie a confraternita

(ANSA) - TERNI, 30 OTT - L'Usl Umbria 2 ha concesso, a titolo gratuito, l'utilizzo della chiesa Madonna delle Grazie, presso il Polo geriatrico - Hospice di Terni alla confraternita San Giuseppe e San Francesco di Paola, ente ecclesiastico della diocesi ternana, guidato da padre Angelo Gatto.

L'atto di concessione, siglato nei giorni scorsi dal commissario straordinario dell'azienda Massimo Braganti e da padre Gatto, in accordo con il vescovo Giuseppe Piemontese, prevede - spiega una nota dell'Usl - l'utilizzo gratuito dell'immobile per i prossimi 33 anni per attività religiose, il culto della fede cattolica, attività formative, ricreative e di tipo spirituale. "Fin da subito - afferma Braganti - mi hanno colpito l'entusiasmo e la devozione di padre Angelo che, esprimendo il desiderio di restituire alla collettività uno spazio di culto pregevole dal punto di vista storico, architettonico e culturale allo stesso tempo, mi ha presentato l'opportunità di far rivivere la struttura".