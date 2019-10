Bianconi, sempre con miei concittadini

"Sono nel posto dove ero tre anni fa a quest'ora, a dare una mano ai miei concittadini come hanno fatto tanti altri; mi sembrava giusto esserci. Ci sarò anche l'anno prossimo e negli anni a venire": lo ha detto Vincenzo Bianconi, imprenditore nursino, consigliere regionale e candidato del centrosinistra alle scorse elezioni regionali, a margine del momento di riflessione che si è svolto a Norcia, in piazza San Benedetto, in ricordo del terremoto del 30 ottobre 2016. "Speriamo di vedere una ricostruzione vera, che possa dare speranza a questa comunità che ne ha veramente bisogno", ha aggiunto.

Bianconi ha poi parlato del suo nuovo ruolo, quello che lo vedrà sedersi in Assemblea legislativa come consigliere di opposizione. "Io sarò la proposizione perché l'opposizione è un concetto che non appartiene alla mia famiglia - ha concluso Bianconi - e quindi non snaturerò me stesso, ma continuerò a contribuire a questa comunità e alla comunità regionale".