Tesei sarà Norcia per anniversario sisma

La prima di Donatella Tesei da presidente eletta della Regione Umbria sarà il 30 ottobre.

"Parteciperò agli eventi per ricordare il terzo anniversario del terremoto e sarò a Norcia", ha detto il giorno dopo i risultati delle elezioni trascorso a Roma, a Palazzo Madama. Dove era attesa da un'altra presidenza, quella della commissione Difesa del Senato e l'Aula.

In attesa della proclamazione ufficiale alla guida della Regione, prevista tra qualche giorno, Tesei ha continuato infatti le sue funzioni da senatrice. E al suo arrivo a Palazzo Madama, ha ricevuto complimenti e abbracci da parecchi colleghi.

Da Roberta Pinotti del Pd che le ha augurato buon lavoro: "Una donna presidente mi fa comunque piacere", fino all'abbraccio con Isabella Rauti di Fratelli d'Italia che "egoisticamente" ha ammesso: "Sono felice ma noi perdiamo la presidenza della commissione Difesa". La neogovernatrice ha assicurato che ne resterà alla guida fin quando non si insedieranno la Giunta e il Consiglio in Umbria.