Settima edizione dell'Oratorio League

Al Green Club di Perugia si è aperta la settima edizione di "Oratorio League 2019-2020", il torneo di calcio a 5 per giovani nati tra il 2000 e il 2005, frequentatori dei circa 40 oratori parrocchiali dell'archidiocesi perugino-pievese. L'evento sportivo-educativo, promosso dal Coordinamento oratori perugini (Cop) guidato da don Riccardo Pascolini, proseguirà fino alla prossima primavera, impegnando 200 ragazzi di diversi oratori in 36 squadre tra maschili e femminili, coinvolgendo nell'organizzazione diversi parroci e l'Ufficio diocesano per la pastorale giovanile diretto da don Luca Delunghi.

A dare quest'anno il calcio d'inizio è stato il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, che, dopo la lettura del "patto educativo" ha esortato i partecipanti a vivere insieme per costruire, anche attraverso lo sport, relazioni di amicizia dentro e fuori dal campo. Ospite della giornata di apertura è stato Diego Falcinelli, attaccante del Perugia Calcio.