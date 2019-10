Telemedicina fra Foligno-Norcia-Orvieto

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 26 OTT - Si è svolto a Foligno, nel reparto di Neuroriabilitazione dell'ospedale, il workshop di due giorni organizzato dalla European Stroke Organization sul tema della Telemedicina e in particolare lo sviluppo di reti per la diagnosi e cura dell'ictus. Al workshop hanno partecipato numerosi medici italiani e stranieri.

Il progetto di Telemedicina presentato sta già mettendo in rete gli ospedali di Foligno, Norcia e Orvieto. E' realizzato con un sistema di telecamere medico-professionali ad altissima risoluzione che permettono una visita accurata, a distanza, del paziente da parte dei medici del reparto di Neuroriabilitazione di Foligno. Il direttore del Dipartimento di riabilitazione della Usl Umbria 2 e direttore del reparto di Neurologia di Foligno, Mauro Zampolini e il dott. Francesco Corea, responsabile del progetto, hanno spiegato il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica, simulando delle visite a distanza. Tra i "finti" pazienti pure il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.