Amelia ricorda Barbara Corvi

(ANSA) - TERNI, 26 OTT - "Barbara era una persona forte, tosta. Quando c'era un problema da affrontare lo faceva a viso aperto, non sarebbe mai fuggita, né ci avrebbe lasciato in questo limbo difficilissimo da sopportare": a parlare è Irene Corvi, la sorella di Barbara, la trentaseienne (all'epoca dei fatti) di cui si sono perse le tracce il 27 ottobre 2009 dalla sua abitazione di Montecampano di Amelia, dove viveva con il marito e due figli. A 10 anni dalla sua scomparsa, la famiglia e la cittadina amerina si apprestano a ricordarla con una fiaccolata che si terrà domenica pomeriggio alle 17.30, organizzata dal Comitato Barbara Corvi insieme all'associazione Libera.

"Un modo per ricordarla, sorridente com'era - spiega Irene - ma anche un'occasione per parlare del tema dell'assenza con una frase, una poesia, un pezzo di canzone, che chiunque potrà portare come testimonianza. Un tema che conosciamo bene, perché quello che stiamo vivendo è davvero pesante".