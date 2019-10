Mosaico celebra 40 anni legge Basaglia

Si chiama "Opera #Terni 180" il pannello murario di 180 piastrelle in terracotta, disegnate da cittadini ed utenti dei centri diurni dell'Usl Umbria 2 di Terni "Leonardo" e "Marco Polo" installato all'ingresso dei locali del Cup, centro unico di prenotazione, della sede centrale di viale Bramante.

L'iniziativa, che oltre alla partecipazione dei cittadini ha riscosso grande apprezzamento di utenti e personale dell'azienda sanitaria - è detto in un suo comunicato -, è stata realizzata nell'ambito delle celebrazioni, a Terni, del 40/o anniversario della legge 180 "fortemente voluta dallo psichiatra Franco Basaglia. Nel corso dell'evento "#360atuttocentro, in piazza della Repubblica, i centri diurni "Marco Polo" e "Leonardo", grazie all'impegno degli operatori delle cooperative sociali Ati, Casaligha e Helios, hanno realizzato 180 piastrelle in terracotta e coinvolto i cittadini nella costruzione del pannello, dipingendone ognuno una propria con colori e disegni ispirati alla propria idea di benessere.