Gultieri, ridurre debito ma gradualmente

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Noi riduciamo il debito ma lo facciamo come è giusto che sia attraverso un percorso più morbido, perché deve essere sostenibile sul piano economico". Lo afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ad Orvieto. "Ma - prosegue - perché questa riduzione sia credibile deve avvenire in modo graduale e sostenibile per evitare un impatto negativo sulla crescita".