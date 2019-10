Buone maniere, nostro è partito sorriso

"Desideriamo che non si litighi in politica, in amore e nei condomini. La vita va vissuta con serenità, sapendo anche perdonare, il nostro è il partito del sorriso": è con questa filosofia che Giuseppe Cirillo affronta gli altri candidati alla presidenza della Regione Umbria. Lo fa alla guida del partito delle Buone maniere.

Origine campane, una laurea in giurisprudenza e una in psicologia con specializzazione in sessuologia clinica, Cirillo è stato anche fondatore di una scuola di corteggiamento. "Il nostro partito - spiega in una video intervista all'ANSA - si fonda sulla difesa dei principi di libertà, uguaglianza, rispetto dei deboli e dei diversi. Combattiamo inoltre affinché il prossimo Consiglio regionale dell'Umbria sia formato da forze di diverso orientamento e competenza, cooperando insieme, destra, sinistra, centro ed esperti di diritti civili, anche sedendo vicino negli scranni".