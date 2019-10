Ricci denuncia, coperti nostri manifesti

"Dalla giornata del 21 ottobre abbiamo rilevato che negli spazi elettorati assegnati alla coalizione Proposta a Umbria, Italia Civica e Ricci Presidente sono stati apposti, in modo totalmente arbitrario, manifesti che coprono quelli affissi dalla coalizione civica": lo denuncia il candidato presidente della Regione Umbria Claudio Ricci. "Il fatto grave - prosegue - con danni all'immagine ed economici, fa emergere ipotesi di profili non solo amministrativi in quanto sembra emergere una strategia organizzata nel porre in essere tale atto".

Il candidato della coalizione civica auspica quindi "un immediato intervento delle autorità preposte in quanto, a pochi giorni dalle elezioni regionali, si ipotizza un tentativo di incidere sugli esiti elettorali".