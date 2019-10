Crollo parte copertura chiesa Ferentillo

Crollata parte della copertura della chiesa della Madonna del Gonfalone, a Precetto, una frazione di Ferentillo. Non ci sono persone coinvolte né l'interno della chiesa ha riportato danni, mentre alcune auto all'esterno sono state colpite dai detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni.

Il crollo ha coinvolto anche l'impalcatura montata intorno la chiesa, che era lí da tempo. Non era comunque in corso alcun lavoro di ristrutturazione. (ANSA).