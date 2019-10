Maxi-trifola trovata a Città di Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 21 OTT - Maxi-trifola di 910 grammi trovata nei boschi attorno a Città di Castello da un cavatore dell'Associazione Tartufai Alto Tevere.

Si tratta di un tartufo bianco "extra-large" che alla prova del peso della bilancia ha superato l'asticella dei nove etti. Unica pezzatura dal profumo irresistibile che è stata acquistata da un commerciante.

A Città di Castello da venerdì 1 a domenica 3 novembre si svolgerà la Mostra mercato nazionale del tartufo bianco che festeggia il traguardo dei 40 anni.

"Sarà davvero imperdibile - affermano in una nota l'assessore al Turismo di Città di Castello, Riccardo Carletti e il presidente della Comunità montana Alta Umbria, Mauro Serverini - non solo per questo importante anniversario che connoterà ancora di più con un clima di festa il programma del 2019, ma anche perché si preannuncia un'annata memorabile per i nostri tartufi con grandi pezzature e notevoli quantità in grado di accontentare tutte le tasche".