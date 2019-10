Firmato contratto per nuovo PalaTerni

(ANSA) - TERNI, 21 OTT - Passi in avanti nella realizzazione del nuovo PalaTerni, il palasport polifunzionale da 7 mila metri quadri che nascerà nell'area di Foro Boario: Simon Pietro Salini, presidente del cda della Salc - che controlla al 100% la società di progetto Palaterni Srl - ha firmato in Comune il contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la conseguente gestione della struttura e opere correlate e connesse. Oltre 16 milioni di euro l'importo complessivo dell'investimento.

Il cantiere dovrebbe iniziare a primavera 2020 e concludersi in due anni. L'obiettivo, ha infatti spiegato Salini nel corso di una conferenza stampa, è completare l'opera entro i Mondiali paralimpici di scherma che si terranno a Terni nel 2023. "Daremo alla città un nuovo spazio polifunzionale - ha aggiunto -, un'estensione del centro abitato raggiungibile anche attraverso nuovi percorsi pedonali e ciclabili, sul fiume, nell'ottica di una città sempre più green".