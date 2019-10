Auto si ribalta, grave anziano

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 21 OTT - E' stato ricoverato all'ospedale di Terni in codice rosso, un settantaseienne che nella mattinata di oggi è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto tra Fornole e Montecampano, ad Amelia.

L'uomo era a bordo di una Fiat Panda che si è ribaltata. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Per estrarre l'anziano dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Amelia. Sul posto anche 118 e polizia locale.