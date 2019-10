Passeggiata di Conte a Eurochocolate

Passeggiata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in corso Vannucci, nel cuore di Perugia, tra gli stand di Eurochocolate affollati oggi pomeriggio da tantissimi curiosi e visitatori.

Conte, dopo un primo momento istituzionale in prefettura, ha cominciato la sua passeggiata, accompagnato dal prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, e dall'organizzatore di Eurochocolate, Eugenio Guarducci.

Vestito blu, camicia bianca ma senza cravatta, Conte si è fermato presso alcuni degli stand. In tanti quelli che lungo il percorso, gli hanno chiesto di farsi un selfie - ai quali il premier si è concesso - e lo hanno fermato per scambiarci qualche parola.

Con tutti Conte si è mostrato disponibile e sorridente.

Il presidente Conte è stato anche raggiunto dal candidato sostenuto da Pd e M5S in Umbria, Vincenzo Bianconi.