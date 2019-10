Ultima seduta Assemblea legislativa

Ultima seduta della decima legislatura per l'Assemblea legislativa dell'Umbria. L'ordine del giorno è stato modificato con l'introduzione di una mozione urgente mentre la prevista sessione di bilancio non si è tenuta.

L'Aula ha quindi aperto i lavori approvando all'unanimità l'atto di indirizzo presentato da Pd, Socialisti e Misto - Mdp, che esprime "Solidarietà al popolo curdo". Il documento, dopo aver ricordato l'attuale situazione nel nord della Siria, impegna la Giunta regionale "ad attivarsi presso il Governo nazionale affinché lavori, nell'ambito dell'Unione europea, a consolidare la cessazione delle ostilità concordata tra Usa e Turchia rendendola permanente e ad istituire un tavolo con tutti i soggetti coinvolti, da quelli locali alle forze internazionali Usa e Russia; a prevedere l'immediata messa in campo di strumenti di aiuto umanitario e di supporto alla popolazione civile, in sinergia con le Nazioni unite e gli operatori umanitari sul terreno".