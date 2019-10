Scontro fra bus e due auto, un ferito

(ANSA) - TERNI, 17 OTT - Ha coinvolto anche un autobus di linea di Busitalia, oltre a due auto, un incidente stradale avvenuto in via Narni, a Terni. Ferito in maniera non grave un anziano, alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con il pullman, impegnato nella linea Terni-Narni-Amelia.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria. Sul posto carabinieri, 118, vigili del fuoco e polizia locale.