Campagna contro fumo in scuole Perugino

Continua l'opera di sensibilizzazione contro il tabagismo nelle scuole perugine.

Dopo le lezioni tenute alle scuole medie Mario Grecchi di Castel del Piano e Fontignano, "Un Calcio al Fumo Educational" ha fatto tappa all'Istituto istruzione superiore Giordano Bruno e all'istituto tecnico economico tecnologico Aldo Capitini di Perugia. La campagna di sensibilizzazione promossa da Federfarma Umbria e Amar Odv (Associazione di volontariato per le malattie respiratorie), sarà protagonista fino al 16 novembre in molti istituti scolastici della provincia di Perugia. Grazie ai farmacisti di Federfarma Umbria ed ai divulgatori scientifici di Psiquadro, gli studenti hanno partecipato ai laboratori interattivi, mostrando attenzione e curiosità. Accurati esperimenti chimico-fisici hanno poi dato loro la possibilità di constatare da vicino gli effetti nocivi delle sostanze contenute nella sigaretta mentre un polmone meccanico ha messo in evidenza le disfunzioni create dal tabagismo.