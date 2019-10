Sindaco Latini omaggia poliziotti uccisi

(ANSA) - TERNI, 16 OTT - Visita in questura, stamani, del sindaco di Terni Leonardo Latini che, a nome di tutta la cittadinanza, nel giorno del loro funerale ha voluto commemorare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi a Trieste lo scorso 4 ottobre.

Toccante il momento della deposizione del mazzo di fiori sotto la targa della questura, quando il minuto di silenzio è stato interrotto dal suono delle sirene delle pattuglie delle volanti.

"Sappiamo che il rischio fa parte del nostro lavoro - ha detto il questore, Antonino Messineo - ma perdere la vita in questo modo lascia senza parole. In questi giorni di lutto, non sono mancate manifestazioni di affetto e di conforto da parte delle istituzioni, così come da parte dei cittadini, che sono venuti in questura a lasciare fiori e candele, un segno del forte legame che c'è fra la città e la polizia di Stato".