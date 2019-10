Vescovo Spoleto si congratula con Gauzzi

"Vive congratulazioni" sono state espresse da monsignor Renato Boccardo, vescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, per la nomina decisa dal Papa di Gianluca Gauzzi Broccoletti a comandante della Gendarmeria vaticana.

Nato a Gubbio (città della madre), la famiglia - ricorda la diocesi umbra - si è subito trasferita a Roma e nel 1978 definitivamente a Baiano di Spoleto (di dove è originario il padre Benvenuto). È in questa comunità dell'Alta Marroggia che Gauzzi Broccoletti "è cresciuto e si è formato come uomo e come cristiano".

Mons. Boccardo ha sottolineato di "avere conosciuto e apprezzato la professionalità e la dedizione" del nuovo comandante. Ha quindi parlato di "gesto di fiducia da parte del Santo Padre", augurando a Gauzzi Broccoletti "il miglior successo nella delicata missione che lo impegna nel garantire la sicurezza della persona del Papa e dello Stato della Città del Vaticano".