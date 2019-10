Palazzo Cesaroni aperto per le regionali

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - In occasione delle elezioni del 27 ottobre 2019 per il rinnovo del presidente della giunta regionale dell'Umbria e dei 20 componenti dell'assemblea legislativa, sarà allestita una sala stampa e la sede di palazzo Cesaroni (Perugia, Piazza Italia 2) rimarrà aperta al pubblico ininterrottamente dalle ore 23 di domenica 27 (orario di chiusura dei seggi) alle ore 20 di lunedì 28 ottobre.

Nella sala Partecipazione sarà possibile seguire in diretta i risultati dello spoglio e nelle altre sale saranno presenti le emittenti televisive locali e nazionali.

L'ufficio stampa dell'assemblea legislativa curerà una diretta streaming dal proprio studio di produzione sui risultati elettorali, che verrà trasmessa sul canale youtube istituzionale e in digitale sui canali delle televisioni umbre. Nel corso della trasmissione saranno forniti i dati dello spoglio (dalle 23, subito dopo la chiusura dei seggi elettorali) e le proiezioni curate dal Servizio studi dell'assemblea.