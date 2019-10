Di Maio, nessun assessore di partito

Se alle elezioni regionali in Umbria vincerà il candidato presidente del centro sinistra Vincenzo Bianconi "nessun assessore sarà di un partito". Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio, ospite de L'Intervista di Maria Latella, su Skytg24. "Non sono in questo momento all'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali. A me più che i patti interessano i fatti" ha aggiunto.