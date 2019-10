A Vivaticket gestione Cascata Marmore

(ANSA) - TERNI, 9 OTT - Va al colosso Vivaticket l'aggiudicazione provvisoria del bando triennale di gestione della Cascata delle Marmore indetto dal Comune di Terni: stamani l'apertura delle buste in via telematica alla presenza dei rappresentanti dei soggetti in gara.

Vivaticket - già capofila dell'associazione temporanea di imprese a cui nel gennaio scorso è stata affidata la gestione per sei mesi dello stesso sito - ha superato le offerte di altri quattro concorrenti, Alis, CoopCulture, Zoe e Gebart, con un ribasso del 15,1%. Il valore dell'appalto bandito dal Comune è di 1.771.827 euro.

"Prendiamo atto del consistente ribasso fatto da Vivaticket, ribasso che ha consentito all'azienda di vincere provvisoriamente la gara", commenta in una nota Stefano Notari, presidente della coopsociale Alis, tra i precedenti gestori, fino a gennaio, del sito turistico.