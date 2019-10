Tesei, rilievo nazionale? Votano umbri

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "Il 27 ottobre ci sono le elezioni in Umbria, votano gli umbri per voltare pagina. Se questo voto ha un valore nazionale è una conseguenza di quanto è accaduto, non è un obiettivo". Così la candidata del centrodestra alla Presidenza della Regione Umbria, Donatella Tesei, nel corso di un videoforum dell'ANSA, chiarisce il suo punto di vista sul fatto che queste elezioni, oggettivamente, abbiano assunto un significato nazionale. Quanto alla massiccia presenza del leader leghista nelle ultime settimane, Tesei sottolinea che Matteo Salvini è "un profondo conoscitore dei luoghi e dei territori umbri", ed è molto "capace di parlare alla gente".