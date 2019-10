Tesei, ricostruire l'Umbria dal merito

(ANSA) - PERUGIA, 5 OTT - Con l'intenzione di "rimettere in moto una macchina che si è bloccata", parlando dell'Umbria, la candidata del centro destra alla presidenza della Regione, Donatella Tesei, ha spiegato quali sono stati i criteri di scelta per i candidati della lista 'Tesei Presidente'.

"Vogliamo far ripartire l'Umbria - ha detto a Perugia - insieme a persone, come professionisti e amministratori, che hanno sempre dimostrato nella vita di saper fare e voler fare".

Nella Sala dei Notari, sono stati presentati i 20 candidati, scelti quindi - ha detto - "tra persone che come me vogliono ricostruire la regione, mettendo al primo posto il merito, che è mancato in passato".

Per Tesei, pertanto, il "merito" dovrà essere al primo posto e in tutti i settori, dalla sanità al lavoro.

La candidata presidente ha poi sottolineato, ricordando il programma da oggi anche online, che "occorre puntare sulle infrastrutture, sia fisiche che immateriali, per riuscire a guardare oltre i confini regionali e nazionali".