Cresce valore economico-sociale di Uj

Cresce il valore economico e sociale che produce sul territorio Umbria jazz: emerge dal nuovo studio sull'impatto del festival perugino. Che sul web è l'evento umbro più seguito a livello internazionale, terzo al mondo tra i più seguiti dopo i festival di Montreux e Montreal.

La ricerca è stata promossa dalla Fondazione Umbria Jazz con la collaborazione del dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, di Federalberghi e Confcommercio Umbria.

Per l'edizione 2019 i dati confermano quindi, anche più del 2018, come Umbria jazz sia un "efficace" strumento di marketing territoriale. Produce infatti effetti positivi in termini di notorietà della regione e di Perugia, sui flussi turistici, con incremento delle presenze nelle strutture ricettive, sul volume d'affari delle attività commerciali, sulle presenze in città e nelle strutture museali.

Dalla ricerca è emerso che Uj della scorsa estate ha registrato oltre 40.000 spettatori paganti.