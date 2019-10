Cioffi presidente Its Umbria Academy

(ANSA) - PERUGIA, 2 OTT - Il consiglio di indirizzo di Its Umbria Academy, l'accademia tecnica di alta specializzazione post-diploma, ha confermato all'unanimità l'ingegner Giuseppe Cioffi alla presidenza per i triennio 2019-2022.

La conferma di Cioffi è stato il primo atto del nuovo consiglio d'Indirizzo appena insediato.

"Its Umbria Academy - ha ricordato il presidente Cioffi - nei suoi quasi dieci anni di attività ha rappresentato uno strumento formidabile ed efficiente di riposta al 'mismatch' tra domanda ed offerta di lavoro. Le caratteristiche di flessibilità didattica e curriculare, il forte dinamismo, la fondamentale partecipazione delle imprese insieme ai risultati occupazionali conseguiti, ne fanno uno dei canali di istruzione più efficaci e moderni del Paese".

In questi anni l'Its umbro si è distinto per qualità e performance occupazionali conquistando sempre i primi posti nella graduatoria stilata annualmente dal Miur.