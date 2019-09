Giornata paralimpica a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - Arrampicata sportiva, basket in carrozzina, sitting volley, bocce, sub, ciclismo, freccette, handbike, scherma, agility dog, calcio a 5, scherma, tiro a segno, tennistavolo, orienteering, tiro con l'arco e tennis in carrozzina: sono queste le discipline che si potranno praticare durante la "Giornata paralimpica - notte bianca dello sport paralimpico", in programma venerdì 27 settembre (dalle ore 9 in poi con inaugurazione alle 10) nell'area dei campi da basket, della pista ciclabile e del bocciodromo di Pian di Massiano di Perugia. Presenti alcune scuole del territorio ed associazioni.

I dettagli della manifestazione, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) dell'Umbria (con il patrocinio del Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Regione Umbria, Inail direzione regionale Umbria e Superabile Inail), sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa. Presenti anche Gianluca Tassi e Massimo Catarinucci, rispettivamente, presidente e vicepresidente Cip Umbria.