Da Fondazione Crpg 18 mln per territorio

Sarà di almeno 18 milioni di euro, con un valore medio annuo stimato in 6 milioni di euro, la somma che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha previsto di stanziare a sostegno del territorio nel triennio 2020-2022. Il comitato di indirizzo ha approvato il documento programmatico triennale (Dpt) 2020-2022 in cui sono indicate le linee operative e gli obiettivi strategici che caratterizzeranno l'operatività della Fondazione nei prossimi anni. Si avvia così una nuova fase dell'attività erogativa della Fondazione che, pur in continuità con il Dpt 2017-2019, tiene conto dei cambiamenti che stanno investendo un territorio pesantemente colpito dalla crisi dell'ultimo decennio e che mostra ancora molte difficoltà nella fase di ripresa.

Il documento, consultabile sul sito www.fondazionecrpg.com, è frutto di un'analisi approfondita che da febbraio a settembre non ha coinvolto soltanto gli organi della Fondazione ma si è avvalsa anche del contributo di un ente specializzato esterno.