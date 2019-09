Portiere Frosinone sviene in campo

(ANSA) - PERUGIA, 24 SET - Attimi di paura allo stadio 'Curi' di Perugia, dove la squadra biancorossa sta giocando contro il Frosinone un match del quinto turno di Serie B. Il portiere della squadra ospite, Bardi , ha commesso un fallo in area su Di Chiara, ma nello scontro ha perso i sensi. Immediatamente soccorso dallo staff sanitario che si trovava a bordo campo, ha poi ripreso conoscenza e ha abbandonato il campo in barella. Al suo posto è entrato Iacobucci, che ha incassato il rigore del 2-1 per il Perugia, trasformato da Iemmello.