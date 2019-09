Anziani, nuovi servizi Usl a Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 23 SET - Al fine di rispondere meglio alle esigenze della comunità della Valnerina e ridurre i tempi di attesa, è prevista la riorganizzazione sanitaria e assistenziale della struttura di Cascia con l'attivazione di 10 posti letto di Rsa, residenza sanitaria assistenziale chiusa a causa degli eventi sismici e 10 posti letto di Rp, residenza protetta, di nuova istituzione, che si aggiungeranno ai 20 posti di riabilitazione intensiva e ai servizi di continuità assistenziale pienamente operativi.

Proprio in questi giorni è stato pubblicato, nel sito web istituzionale dell'Azienda Usl Umbria 2 - che ne riferisce in una sua nota - un avviso interno per la formazione di una graduatoria di medici disponibili al conferimento di incarichi presso la Rsa di Cascia.