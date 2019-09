Alzheimer, incontro al centro La Torre

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 23 SET - In occasione della Giornata mondiale dell'alzheimer, nel centro diurno alzheimer "La Torre" di Fratta Todina, diretto dalla dottoressa Marcella Caramella, il distretto Media Valle del Tevere della Usl Umbria 1 ha organizzato un pomeriggio di incontro con la cittadinanza. E' stata un'occasione per fare il punto sui servizi offerti dal distretto e per conoscere più da vicino una malattia cronica e degenerativa che è in crescita nel mondo.

"Il distretto della Media Valle del Tevere della Usl Umbria 1 - spiega in una nota la responsabile Maria Donata Giaimo - già da quale anno è in grado di garantire sia un ambulatorio per i pazienti affetti da disturbi della memoria a Marsciano, sia il laboratorio di stimolazione cognitiva per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da demenza e il centro diurno alzheimer, entrambi collocati all'interno di palazzo Rivelloni a Fratta Todina. E' però altrettanto importante parlare della malattia in tutti i suoi aspetti con i cosiddetti 'caregiver'".