Squarta, nemmeno in film di fantascienza

"Nemmeno un film di fantascienza poteva rappresentare al meglio un epilogo di questo tipo...": Marco Squarta candidato di Fratelli d'Italia per le elezioni regionali in Umbria commenta così l'indicazione di Vincenzo Bianconi per il patto civico Pd-M5s. "Hanno trovato un candidato dopo che tanti hanno rifiutato" ha sottolineato.

"Pensiamo - afferma ancora Squarta - che il Pd è partito su Fora che ha tappezzato Perugia e non solo di manifesti. Ora chi glie lo spiegherà... Poi ne sono venuti altri che però hanno rifiutato fino ad arrivare a sei giorni dalla chiusura delle liste a un altro candidato. Pd e M5s hanno fatto un accordo nazionale per evitare le elezioni ma adesso non potranno evitare il giudizio degli elettori il 27 ottobre e capiranno che questa alleanza tra due partiti che in questi anni se le sono date di santa ragione è fatta solo per evitare che il centro destra governi. Sono convinto che gli umbri il 27 ottobre sceglieranno FdI e il centro destra unito per l'atteso cambiamento".