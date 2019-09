Verini, avanti con intesa con M5S

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - "Con la riunione di stamattina il Pd dell'Umbria ha rilanciato la sfida di una alleanza civica e politica che possa vedere protagonisti anche le idee e i contenuti del M5S". Così il commissario Pd dell'Umbria Walter Verini spiegando che alla guida serve "una personalità di grande spessore", una delle quali è Andrea Fora, che "ci auguriamo possa essere parte integrante di questa sfida, anche in presenza di altre personalità che potranno sintetizzare questa nuova tappa e questo allargamento dell'alleanza e della coalizione".

L'alleanza con M5S deve partire "dalle proposte - sostiene - per la vita degli umbri, per il futuro di questa regione. Una riconversione verde dell'economia. La trasparenza e la legalità, la lotta contro la povertà. Il lavoro e il sostegno alle imprese. Le grandi questioni della cultura, della scuola e della formazione inserite in progetti veri, concreti di una Italia di mezzo che superi confini amministrativi. Queste sono alcune basi fondamentali per scrivere il futuro dell'Umbria".