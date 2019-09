Tentativo di rapina in un distributore

(ANSA) - TERNI, 21 SET - Sono in corso indagini dei carabinieri su un tentativo di rapina avvenuto nella serata di ieri in un distributore di carburante di via Borzacchini, a Terni.

Un uomo, con il volto coperto da un passamontagna, ha brandito una pistola (che non si esclude potesse essere giocattolo) verso un dipendente della stazione di servizio, chiedendogli di consegnare l'incasso. Di fronte al rifiuto dell'addetto, il rapinatore, secondo quanto si apprende senza violenza o particolari resistenze, è fuggito. Il dipendente del distributore ha quindi dato l'allarme al 112, che sta compiendo accertamenti per risalire all'identità del rapinatore, anche attraverso le eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza.