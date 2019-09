Lotta alla plastica in ospedale di Terni

(ANSA) - TERNI, 21 SET - Lotta alla plastica all'ospedale Santa Maria di Terni, dove dal 1 ottobre nella mensa interna verranno introdotti piatti, posate e bicchieri compostabili.

"Questo primo traguardo - spiega il commissario dell'azienda ospedaliera, Lorenzo Pescini - è frutto di un'ottima concertazione con All Food, l'azienda ternana che gestisce il servizio mensa dell'ospedale. Un importante accordo che prevede peraltro oneri aggiuntivi solo per il fornitore, dimostrando la sua disponibilità al confronto nel trovare soluzioni innovative e a basso impatto ambientale finalizzate al miglioramento della qualità globale del servizio".

All Food, dice l'amministratore delegato, Massimo Piacenti, "ha accolto positivamente la richiesta della direzione del Santa Maria di effettuare un investimento ulteriore in qualità, in quanto - spiega - la nostra azienda è da sempre particolarmente attenta e sensibile alle problematiche ambientali, al nostro territorio e agli utenti che usufruiscono del servizio".