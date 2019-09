Cerimonia a Canberra per ambasciatrice

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - La nuova ambasciatrice italiana a Caberra, l'umbra Francesca Tardioli, ha presentato le lettere credenziali - firmate dal presidente della Repubblica e dal ministro degli Affari esteri - al governatore generale d'Australia, Sua Eccellenza David Hurley, in una cerimonia che si è svolta ieri. E' stata quindi formalmente accreditata presso le autorità australiane.

Il programma ha previsto il saluto ufficiale con il picchetto che ha presentato le armi. Poi è stata issata la bandiera italiana ed è stato suonato l'inno nazionale.

L'ambasciatrice ha quindi passato in rassegna il picchetto ed è stata stata infine riaccompagnata nella residenza. L'ambasciata italiana a Canberra ha pubblicato alcune foto e sottolineato il momento, in un post nella sua pagina Facebook.

Francesca Tardioli, di Foligno, classe 1965, indossava un tailleur bianco Luisa Spagnoli e accessori Nero Giardini: "Viva il Made in Italy!" ha commentato, sottolineando di essersi sentita davvero orgogliosa.