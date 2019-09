Tesei, Umbria sia terra d'innovazione

"Ricostruire, per noi, significa tornare a essere terra d'innovazione e sperimentazione, plasmare una prospettiva per il futuro, riproporsi come luogo da visitare e in cui investire": a dirlo è la senatrice Donatella Tesei, candidata presidente della Regione Umbria con il centro destra.

"Negli ultimi anni - ha scritto la parlamentare in un post su Facebook - il nostro territorio ha attraversato enormi difficoltà e ha perso il suo slancio. Non è stato capace di trattenere le energie migliori, è scivolato all'ultimo nelle classifiche del Pil. Adesso è arrivato il momento di invertire la tendenza. Non possiamo semplicemente accontentarci di rimettere l'Umbria in piedi, vogliamo un'Umbria che corra.

Ricostruire è il minimo sindacale, il passo propedeutico per restituire opportunità ai giovani. Ricostruiamo il futuro.

Perché soltanto insieme - ha concluso Tesei - possiamo riscoprire il valore inestimabile dell'essere comunità".