Nuovo volo Perugia-Rotterdam nel 2020

Transavia, compagnia low cost del gruppo KLM-Air France, annuncia ufficialmente l'apertura di una nuova rotta estiva per il 2020 dall'Aeroporto Internazionale di Perugia a quello di Rotterdam in Olanda.

I voli, programmati per sette mesi, saranno attivati nel periodo 1 aprile-30 ottobre 2020 e saranno operati da un Boeing 737-700 due volte la settimana nei giorni di mercoledì e di sabato. Sono in vendita sul sito della compagnia aerea e sui vari sistemi di prenotazioni internazionali.

Gli orari saranno: PEG-RTM 15.00 -17.05 RTM-PEG 12.25 -14.20 il mercoledì, RTM-PEG 18.15 -20.10; PEG-RTM 20.55 - 22.55 il sabato. Prezzi a partire da 29 euro solo andata.