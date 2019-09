I Corpi di solidarietà europei a Norcia

Presentati a Norcia i risultati delle attività dei Corpi di solidarietà europei, i ragazzi del progetto denominato "Europe for Norcia/Europe for Solidarity", in collaborazione con il Comune di Norcia e finanziato dal programma Erasmus+ della Commissione europea, attraverso l'Agenzia nazionale dei giovani.

Il progetto ha coinvolto circa 180 ragazzi a partire dall'estate 2017, provenienti da 25 nazioni europee, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Per l' Umbria il coordinatore è l'associazione Kora.

E' stato lo stesso direttore dell'Agenzia nazionale per i giovani Domenico De Maio a consegnare i i certificati Youthpass ai volontari insieme al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e all'assessore alla cultura Giuseppina Perla che li hanno voluti omaggiare di un gagliardetto con lo stemma della città.